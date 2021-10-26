Üniversitemizde 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz tarafından 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek olan 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Açılış Programı gerçekleştirildi.

Üniversitemizin tanıtım filmi ile başlayan programda, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bir açılış konuşması yaptı.

Programa katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Rektörümüz, " Bildiğiniz üzere, 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen COVID-19, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 salgını günlük yaşam rutinlerini kesintiye uğratmış, bu çerçevede kısa süreliğine eğitime ara verilmiş, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren de yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Bu ani geçiş beraberinde derslerin işlenişi, öğretmen ve öğrencilerin teknik alt yapı ve ihtiyaçları, uzaktan eğitim teknolojileri ile öğretmen ve öğrencilerin teknoloji kullanım bilgi ve becerileri gibi konularda çeşitli sorunları gündeme getirmiş ve nihayetinde ortaya çıkan problemleri çözmek ve ihtiyaçları karşılamak için özellikle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile Bilgisayar Mühendisliği alanlarındaki uzmanlardan yararlanmak zarureti ortaya çıkmıştır. " dedi.

Rektörümüz, sempozyumun bir nevi bu konudaki sorulara cevap vereceğini ve sorunlara çözüm üreteceğini belirterek, " Sempozyum, öğretim teknolojileri ve öğretim tasarımına yönelik çalışmaların yanı sıra farklı alanlarda çalışan araştırmacılar ile lisansüstü öğrencileri ve eğitimcileri bir araya getirerek bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmalarına imkan sağlayacaktır. " diye konuştu.

Sempozyuma katkısı olan herkese ve açılış programına katılarak konuşma yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkür eden Rektörümüz, konuşmasını tamamladı.

Rektörümüzün açılış konuşmasının ardından programa katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu'nun hedeflenen amaca ulaşması temennisinde bulundu.

Mandal konuşmasında, bilgiyi üretmek için geleneksel yöntemler dışında yöntemler aramanın ve insanların hayatına dokunmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bilimsel ve teknoloji alanında başarılı olmasının yolunun kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler arasında iş birliğiyle mümkün olduğunu belirten Mandal, Geleceğe Yanıt Veren Yenilikçi Eğitim Uygulamaları İçin Birlikte Başarma konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyum oturumlarla devam etti.

Üç gün sürecek olan sempozyumda, 30 farklı üniversiteden 78 öğretim elemanı tarafından bildiri sunulacak.

RTEÜ HABER

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