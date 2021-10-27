Tarih: 27 Ekim 2021 Üniversitemiz Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 'Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü' Seçildi Havacılık endüstrisi ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren tüm paydaşların başarılarını ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlenen "Bluesky Awards - Havacılık Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı "Bluesky Awards - Havacılık Başarı Ödülleri" kapsamında sivil havacılık paydaşları içerisinde halk ve jüri oylamasıyla birlikte üniversiteler arası kategoride 2021 yılı "Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü" ödülüne layık görülmüştür.

İlgili Görseller Üniversitemiz Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 'Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü' Seçildi Havacılık endüstrisi ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren tüm paydaşların başarılarını ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlenen "Bluesky Awards - Havacılık Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı "Bluesky Awards - Havacılık Başarı Ödülleri" kapsamında sivil havacılık paydaşları içerisinde halk ve jüri oylamasıyla birlikte üniversiteler arası kategoride 2021 yılı "Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü" ödülüne layık görülmüştür.

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