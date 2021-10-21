Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesindeki Ücretsiz Kurs Başvurularının Onaylanma Süreci Yeni - Haberler
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Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesindeki Ücretsiz Kurs Başvurularının Onaylanma Süreci Yeni

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Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesindeki Ücretsiz Kurs Başvurularının Onaylanma Süreci Yeni

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim- Öğretim dönemindeki ücretsiz kurs başvuruları ile ilgili olarak öğrenci ve personellerimizin mail adresine gelen doğrulama linkini onaylamaları gerekmektedir.

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim- Öğretim dönemindeki ücretsiz kurs başvuruları ile ilgili olarak öğrenci ve personellerimizin mail adresine gelen doğrulama linkini onaylamaları gerekmektedir. Onaysız başvurular sistem tarafından kabul edilmemektedir.

Tüm Akademik, İdari Personelimize ve Öğrencilerimize Duyurulur.

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