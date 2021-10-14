Üniversitemiz Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesinde Ücretsiz Kurslar Başlayacaktır. Yeni
Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde çeşitli branşlarda ücretsiz kurs vermeye devam edecektir.
Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Döneminde çeşitli branşlarda ücretsiz kurs vermeye devam edecektir. Ücretsiz Kurs başvuruları 14 Ekim - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında olacaktır. Kurslar için başvuruları online olarak e-Üniversite Otomasyon Sistemindeki Başvuru İşlemleri menüsünden yapabilirsiniz.
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