Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Ülkü Ocakları Tekirdağ il Başkanı Hayrullah ZIVALIOĞLU ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Ülkü Ocakları Tekirdağ il Başkanı Hayrullah ZIVALIOĞLU ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Hayrullah ZIVALIOĞLU'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ZIVALIOĞLU ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mesut Özil
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:53:13. #1.11#