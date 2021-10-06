Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Ülkü Ocakları Tekirdağ il Başkanı Hayrullah ZIVALIOĞLU ve beraberindeki heyet Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Hayrullah ZIVALIOĞLU'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ZIVALIOĞLU ise bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e teşekkür etti.

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