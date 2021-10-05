Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Ek Kontenjan Kayıt Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Ek Kontenjan Kayıt Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Ek Kontenjan Kayıt Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uzman akademik kadrosu ile gelişen, ilerleyen dinamik bir Üniversitedir.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uzman akademik kadrosu ile gelişen, ilerleyen dinamik bir Üniversitedir. Trakya'daki üniversiteler arasında Girişimcilik Endeksinde ilk 50'de yer alan tek üniversite olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrencilerimiz, bilimsel etkinliklerden başka sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile de kendilerini geliştirme fırsatları yakalayacaklardır. Ayrıca Mevlana, Farabi ve uluslararası anlaşmalar ile bir parçası olduğumuz Erasmus değişim programlarıyla öğrencilerimiz, bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissedeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini kazanarak kayıt yaptıran üniversitemizin yeni öğrencilerine 'Hoş Geldiniz' diyor; aileleriniz ve sizlere başarılı bir yükseköğretim hayatı diliyorum. Ek kontenjan kayıt haftasının hem yeni hem de mevcut öğrencilerimiz ile birlikte tüm velilerimize, mensuplarımıza, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor; sağlık dolu günler diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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Haber: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Ek Kontenjan Kayıt Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
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