Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17-23 Ağustos İbni Sina Haftası' Mesajı 16-08-2021 - Haberler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17-23 Ağustos İbni Sina Haftası' Mesajı 16-08-2021

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17-23 Ağustos İbni Sina Haftası' Mesajı 16-08-2021

Hekimlerin piri İbni Sina, büyük bir filozof ve başta tıp olmak üzere birçok alanda zamanının çok ötesinde işler başarmış ünlü bir Türk bilginidir.

Hekimlerin piri İbni Sina, büyük bir filozof ve başta tıp olmak üzere birçok alanda zamanının çok ötesinde işler başarmış ünlü bir Türk bilginidir. Avrupa'da Avicenna adıyla bilinen İbni Sina, modern tıbbının oluşmasında başlıca rol oynamıştır. Ortaçağ'dan bu yana Batı dünyasında yine bu toprakların yetiştirdiği Hipokrat ve Gallen'e göre daha bilgili ve etkili olduğu kabulüyle "Tıbbın Prensi" olarak anılmıştır. Tıpla ilgili birçok kitap da kaleme alan İbn Sina'nın eserleri arasında doğuda ve batıda yüzyıllarca okunmuş ve kullanılmış olan "el-Kanün fi't-Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eseri onun adıyla özdeşleşmiştir. Çağdaş bilimsel metotları kullanan İbni Sina, bilimsel doğruları araştıran ve etiğe de değer veren birisidir. 57 yıllık ömrünü birçok bilimsel araştırmayla dolduran İbni Sina'yı yeni nesillerin de tanımasını sağlamalıyız. Bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri, sağlık üzerine eğitim veren Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ile bir Araştırma Hastanesi bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ailesi adına bu büyük Türk bilginini saygıyla anıyor; bilim ve etik adına yaptıklarının hiç eskimeyeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, pandemi döneminin zor koşullarında insanlık ve sağlık adına büyük bir özveriyle çalışan tüm tıp ve bilim camiasının İbni Sina Haftası'nı kutlarım.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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Haber: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '17-23 Ağustos İbni Sina Haftası' Mesajı 16-08-2021 - Haberler
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