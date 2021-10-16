Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Peygamber Efendimizin dünyamıza teşrif ettiği Mübarek Gece olan Mevlit Kandili, Hz. Muhammed'in (S. A. V. ) dünyaya gelişinin kutlu yıldönümüdür.

Peygamber Efendimizin dünyamıza teşrif ettiği Mübarek Gece olan Mevlit Kandili, Hz. Muhammed'in (S. A. V. ) dünyaya gelişinin kutlu yıldönümüdür. O bize Rabbimiz tarafından gönderilen bir rehberdir. Nebevi silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed (S. A. V. ), insanlığa sorumluluk ve görevlerini hatırlatan son peygamber olmuştur. Biz ise alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu Nebi'yi çok sevdik. Askerimize Mehmetçik, eşyasına da 'Kutsal Emanet' dedik. Peygamberimizi sevdiğimiz için, O'nu anmak ve anlamak için doğumunu Mevlit Kandili olarak, aynı haftayı ise Peygamber sevgisini gönüllerimizde yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak için 'Mevlid-i Nebi Haftası' olarak kutluyoruz. Bu sene Mevlid-i Nebi Haftasının konusu 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlenmiştir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla bir bütündür ve her şeyden önce Yüce Allah'a gönülden bağlılıktır. Vefanın en güzel örnekleri ise Peygamberimizin hayatında görülmektedir ve O, kendimizden başlayarak iyiliği ve güzel ahlakı hayata yaymamız için durmadan çalışmamızı bizlere öğüt vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk ve İslam Aleminin Mevlit Kandili'ni ve Mevlid-i Nebi Haftasını kutluyor; Peygamber Efendimizin örnek kişiliğinin ve temsil ettiği evrensel değerlerin başta gönül coğrafyamızda olmak üzere, tüm dünyada insanlık anlamında birlik ve beraberliğin tesisine vesile olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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Haber: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in 'Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
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