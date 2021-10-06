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Üniversitemiz ile Telafer Üniversitesİ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Üniversitemiz ile Telafer Üniversitesİ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Telafer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulaziz Ahmed Aziz, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Telafer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulaziz Ahmed Aziz, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Üniversitemiz ile Telafer Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Telafer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulaziz Ahmed Aziz, İmar ve Projeler Birimi Müdürü Ahmed Abdulgahfoor Samen, Halkla İlişkiler ve Maliye Sorumlusu Nadheer Mustafa Ahmed, TİKA Kurumsal İletişim Uzmanı Ali Keşşüroğlu, Üniversitemizden ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat, Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Genel Sekreter Hasan Kaleli ve Genel Sekreter Yardımcısı Raşit Yıldırım katıldı.

Hemşirelik Bölümü ve Temel Eğitim Bölümünü kapsayan protokol kapsamında akademik ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca akademisyen ve öğrenci değişimi yapılacak.

İmza töreninin ardından Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ve Telafer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulaziz Ahmed Aziz karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundular. Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Abdulaziz Ahmed Aziz adına dikilen 3 adet fidanın sertifikasını kendilerine takdim etti.

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