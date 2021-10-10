Üniversitemiz Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Şöhret, T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen "12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası"na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının daveti üzerine delege olarak katıldı.

Atatürk Havalimanı C Terminalinde ulaştırma ve haber leşme sektörünün öncülerini bir araya getiren şuranın açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversitemiz fahri doktora payesini taşıyan Binali Yıldırım ve ITF Genel Sekreteri Young Tae Kim yaptı.

Du¨nyada ve Tu¨rkiye'de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planlarının, öngörülerinin, hedeflerinin ve politikalarının konuşulduğu etkinlikte sektör çalışma gruplarının, vizyon kurulunun ve akademik danışmanların katkılarıyla Türkiye Ulaştırma Politikası Strateji Belgesi, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Haber leşme Sektör Öngörü Raporları ile Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporları hazırlandı. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Şöhret ise başta Havayolu Sektör Öngörü Raporu olmak üzere, Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporlarına da katkı sundu.

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurasının son gününde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdaoğan'nın yaptığı konuşmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından sonuç bildirgesi açıklandı.

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