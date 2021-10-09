"Üniversitelerimizde tüm gücümüzü ve imkânlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesis ve binaların açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için, tüm gücümüzü ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki programı kapsamında Çukurova Üniversitesi'nde yapımı tamamlanan tesis ve binaların açılış törenine katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi'ni ileriye taşıyacak eserlerin resmi açılışlarını gerçekleştirilen törenle yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi 57'nci Alay Şehitleri Camii, Doktor Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet Binası, Güzel Sanatlar Fakültesi Hizmet Binası, Ziraat Fakültesi 200 Baş Süt Sığırcılığı Tesisi, ÖSYM E-Sınav Merkezi ile öğrencilerin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarını bugün hizmete aldıklarını kaydetti.

Yatırımların inşasında katkısı olan kurumlara, firmalara, Çukurova Üniversitesi'nin büyümesi ve gelişmesi için emek verenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs salgının en yoğun yaşandığı dönemde, insanlarını hayatını tehlikeye atmamak adına, diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtiklerini hatırlatarak, "Bu süreçte hem lise, ortaokul ve ilkokul seviyesinde, hem de üniversite düzeyinde eğitimin kesintiye uğramaması için her türlü çabayı gösterdik" dedi.

Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamada elde edilen mesafe ile hastalıkla mücadelede kazanılan tecrübeler ışığında, bu yıl yüz yüze eğitimi tekrar başlattıklarına işaret etti.

"TÜRKİYE, SALGIN SONRASI DÖNEMİ DE BAŞARIYLA YÖNETECEK KAPASİTE, ALTYAPI, YÖNETİM BECERESİ VE SİYASİ İRADEYE SAHİPTİR"

" Türkiye, tıpkı salgın döneminde olduğu gibi, korona sonrası dönemi de başarıyla yönetecek kapasiteye, altyapıya, yönetim beceresine ve siyasi iradeye sahiptir" değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep söylediğim gibi; ülkemiz inşallah bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkarırken, üniversitelerdeki akademisyen sayısını 70 binden 180 binin üzerine, öğrenci sayısını 1, 6 milyondan 8, 5 milyona yükselttik. Türkiye artık, kendi öğrencileri yanında 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapan bir konuma gelmiştir. Gençlerimizin okullaşma oranını yüzde 15'ten yüzde 44'e yükselterek gösterdiğimiz başarı, ülkemizin insan gücü kalitesini de artırmıştır. "

"Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için, tüm gücümüzü ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik" sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim kurumlarının, her alanda olduğu gibi, eğitimin tüm kademelerinde kalitenin yükseltilmesi hususunda da öncülük yapacaklarına inandığını belirterek, "Bilhassa mesleki eğitimde bu dönüşümü hızlı ve etkin şekilde yaparak, bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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