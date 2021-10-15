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Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi.

Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü.

Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi derslerinin yüzde 40'ı uzaktan öğretimle verilebilecek - Haberler
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