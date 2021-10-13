Üniversite Satranç Takımı Seçmesi
Araştırma MerkezleriÜniversite Satranç Takımı SeçmesiÜniversite Satranç Takımı seçmeleri 16 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00 da Balgat kampüs satranç salonunda yapılacaktır.
Araştırma Merkezleri
Üniversite Satranç Takımı Seçmesi
Üniversite Satranç Takımı seçmeleri 16 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00 da Balgat kampüs satranç salonunda yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen tüm öğrencilerimizin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.
Satranç Antrenörü Aşkın Ermiş İletişim 0505 299 21 75
Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 10. 2021 13: 34
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