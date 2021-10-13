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Üniversite Satranç Takımı Seçmesi

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Üniversite Satranç Takımı Seçmesi

Araştırma MerkezleriÜniversite Satranç Takımı SeçmesiÜniversite Satranç Takımı seçmeleri 16 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00 da Balgat kampüs satranç salonunda yapılacaktır.

Araştırma Merkezleri

Üniversite Satranç Takımı Seçmesi

Üniversite Satranç Takımı seçmeleri 16 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00 da Balgat kampüs satranç salonunda yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen tüm öğrencilerimizin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.

Satranç Antrenörü Aşkın Ermiş İletişim 0505 299 21 75

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 10. 2021 13: 34

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Haber: Üniversite Satranç Takımı Seçmesi - Haberler
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