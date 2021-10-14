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Son dakika! Üniversite öğrencisi genç, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de, üniversite öğrencisi genç, annesini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de, üniversite öğrencisi genç, annesini darp eden babasını silahla vurarak öldürdü. Annesini kurtarmak isterken babasını vuran genç, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 12 Ekim Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plastik işi ile uğraşan Ömer Sedat Ç. (47) eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı. Öfkeli adam eşini darp etmeye başlayınca seslerini duyan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi B.Ç. odaya geldi. Annesini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir türlü babası sakinleşmeyince evde bulunan tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun baba Ömer Sedat Ç.'nin başına isabet etti, baba olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi genç ise olaydan sonra silahla birlikte karakola giderek polise teslim oldu.

"AYIRMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Polis merkezine giderek teslim olan B.Ç. emniyetteki ifadesinde babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini, ama başarısız olduğunu, evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Annesi E.Ç. ise ifadesinde eşinin evde uyuşturucu kullandığını ve sonra kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini belirtti.

(Volkan Kayalar - Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika! Üniversite öğrencisi genç, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Son dakika! Üniversite öğrencisi genç, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Son dakika! Üniversite öğrencisi genç, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Son dakika! Üniversite öğrencisi genç, annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
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