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Üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti.

2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. İlk lisans mezunlarının verildiği törende,  öğrencilerin heyecanına Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, Rektör Prof. Dr. M.Necmettin Atsü, Mütevelli Heyet Üyesi Ceren Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri ortak oldu.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan mezuniyet töreni, koronavirüs tedbirleri ile 9 – 10 Ekim tarihlerinde İstanbul Kent Üniversitesi Taksim kampüsünde gerçekleştirildi. Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz; öğrencilere sağlıklı, başarılı ve mutlu olmaları temennisinde bulunurken Rektör Prof. Dr. M.Necmettin Atsü de pandemi şartlarına rağmen başarılı bir şekilde mezun olan öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Törende bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Tören, Prof. Dr. M.Necmettin Atsü'nün geri sayımı ile öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.


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