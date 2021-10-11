Üniversite öğrencilerine Siber Suçlar ile ilgili broşür dağıtıldı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; üniversite öğrencilerini siber suçlar ile ilgili broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; SİBERAY farkındalık faaliyetleri kapsamında Ömer Halisdemir Üniversitesi ve öğrenci yurtlarında öğrencilere yönelik broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı kapsamında; öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde "Yasadışı Bahis Suçu, Siber Zorbalık, Teknoloji Kullanımında Zaman Yönetimi, Fidyeci Yazılım, Oltalama (phishing) Nedir, Dijital Okur Yazarlık vb' konuları ile ilgili bin 800 adet broşür dağıtıldı. - NİĞDE

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