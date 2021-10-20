ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMI
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMIBaşvuru Genel Koşulları: T. C. vatandaşı olmakMuğla ili sınırlarında ikamet edip çocuğu üniversitede okuyan ailelerden 16-25 yaş aralığında lisans veya ön lisans öğrencisi olanlarÇocuğu yurtiçindeki üniversitelerde örgün olarak...
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMI
Başvuru Genel Koşulları:
T. C. vatandaşı olmakMuğla ili sınırlarında ikamet edip çocuğu üniversitede okuyan ailelerden 16-25 yaş aralığında lisans veya ön lisans öğrencisi olanlarÇocuğu yurtiçindeki üniversitelerde örgün olarak yeni kayıt veya okuyor olanlar Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan haneler (Hanedeki kişi başı gelirin 1200. 00 TL nin altında olması) Başvuru Yapamayacak Aileler:
Çocuğu açık öğretim fakültelerinde okuyan ailelerÇocuğu uzaktan öğretim gören ailelerÇocuğu ücretli değişim programında bulunanlarÖğrencisi 25 yaşından büyük ailelerYüksek lisans ve doktora öğrencilerin aileleri İstenilecek Belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisiYerleşim Yeri Belgesi Vukuatlı Nüfus kayıt örneğiÖğrenci belgesi (yeni öğrenciler için kayıt belgesi)Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb. )Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.
BAŞVURU VE EVRAK TESLİM NOKTALARI
Menteşe: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Adres: Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. No: 31 Menteşe
Telefon: 0 252 2129349
Bodrum: Konacık Hizmet Binası
Adres: Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No: 144 Bodrum
Telefon: 0 252 3164880
Milas: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Milas Birimi
Adres: Cumhuriyet Mah. Halilbey Bulvarı No: 151/A Milas
Telefon: 0 252 5132886
Marmaris: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Marmaris Birimi
Adres: Armutalan Mah. Vatan Cad. No: 28 Marmaris
Telefon: 0 252 4175774
Ortaca: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Ortaca Birimi
Adres: Beşköprü Mah. Atatürk Bulvarı No: 100 Ortaca
Telefon: 0 252 2844808
Fethiye: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Fethiye Birimi
Adres: Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No: 196/A Fethiye
Telefon: 0 252 6140440