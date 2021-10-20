MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMI

Başvuru Genel Koşulları:

T. C. vatandaşı olmakMuğla ili sınırlarında ikamet edip çocuğu üniversitede okuyan ailelerden 16-25 yaş aralığında lisans veya ön lisans öğrencisi olanlarÇocuğu yurtiçindeki üniversitelerde örgün olarak yeni kayıt veya okuyor olanlar Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan haneler (Hanedeki kişi başı gelirin 1200. 00 TL nin altında olması) Başvuru Yapamayacak Aileler:

Çocuğu açık öğretim fakültelerinde okuyan ailelerÇocuğu uzaktan öğretim gören ailelerÇocuğu ücretli değişim programında bulunanlarÖğrencisi 25 yaşından büyük ailelerYüksek lisans ve doktora öğrencilerin aileleri İstenilecek Belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisiYerleşim Yeri Belgesi Vukuatlı Nüfus kayıt örneğiÖğrenci belgesi (yeni öğrenciler için kayıt belgesi)Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb. )Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM NOKTALARI

Menteşe: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Adres: Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. No: 31 Menteşe

Telefon: 0 252 2129349

Bodrum: Konacık Hizmet Binası

Adres: Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No: 144 Bodrum

Telefon: 0 252 3164880

Milas: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Milas Birimi

Adres: Cumhuriyet Mah. Halilbey Bulvarı No: 151/A Milas

Telefon: 0 252 5132886

Marmaris: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Marmaris Birimi

Adres: Armutalan Mah. Vatan Cad. No: 28 Marmaris

Telefon: 0 252 4175774

Ortaca: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Ortaca Birimi

Adres: Beşköprü Mah. Atatürk Bulvarı No: 100 Ortaca

Telefon: 0 252 2844808

Fethiye: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Fethiye Birimi

Adres: Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No: 196/A Fethiye

Telefon: 0 252 6140440

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