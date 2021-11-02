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Üniversite öğrencilerine Araç'ın tarihi mekanları tanıtıldı

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencilerine Araç'ın tarihi mekanları tanıtıldı

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencileri, ilçenin tarihi mekanlarını gezdi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber al öncülüğünde düzenlenen gezide, Araç Harp Müzesi, Araç Tanıtım Merkezi, Araç Kalesi, Araç Kötürüm Beyazıt Cami, Araç Belediye Tarihi Hamamı ve ilçede bulunan diğer tarihi mekanlar gezilerek bilgilendirmede bulunuldu.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, evlerinden ve ailelerinden uzakta yeni bir hayata başlayan öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek,"Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunmaya çalışacağımızı belirtiyor, eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerin okudukları ve yaşadıkları kenti, tarihi ve kültürel açıdan tanımalarının sağlanması gerekiyor. Bu açıdan ilçemizin tarihi, kültürel ve turistik tanıtımlarında katkısı bulunan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber al'a da teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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