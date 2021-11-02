Üniversite öğrencileri "iyiliği" yaygınlaştırmak için uygulama geliştirdi

DİYARBAKIR (AA) - Üniversite öğrencilerinin kurduğu Güçlü İyilik Platformu, güçlü iyilik mobil uygulaması hazırladı.

Güçlü İyilik Platformu Kurucusu ve Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, yaptığı açıklamada, "Dünyayı iyilik kurtaracak" sloganıyla yola çıktıklarını, Diyarbakır'da kurdukları platformla, düzenledikleri sosyal deney ve insan hayatına dokunan projeler hazırladıklarını söyledi.

Platform olarak güçlü iyilik mobil uygulaması geliştirdiklerini kaydeden Eker, mobil uygulamasının gençlerin gönüllülük motivasyonunu güçlendirmek için yol haritası oluşturan girişim olduğunu belirtti.

Gençlerin bu uygulama ile farklı deneyim ödüllerini biriktirdikleri puanlarla kazandıklarını bildiren Eker, şöyle devam etti:

"İyilik görevlerinde yer aldıkları için belli kültürel etkinliklere bilet ya da çalışmak istedikleri şirketlerde staj imkanı gibi ödülleri kazanmış oluyorlar. 38 ilde 250 kocaman bir aileyiz. Bu ailede, yerel problemleri sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışıyoruz. Mobil uygulamada elde ettiğimiz gelirle aslında bu gençlerin ürettikleri projelere fon oluşturuyoruz. Yaptığımız işleri ve bizim dışımızdaki bütün iyilikleri insanlara ulaştırdığımız dijital bir platformumuz var. Oradan da paylaşımlarımız var. Amacımız Türkiye'deki birçok sosyal sorumluluk projelerindeki gençleri bir araya getirirken aynı zamanda gençlerin motivasyonunu güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincini yükseltebilmek."

Bir program kapsamında düzenlenen yarışmada uygulamalarının derece elde ettiğini aktaran Eker, "Seçilen 9 girişimden biriydik. 3 aylık eğitim ve atölye çalışmalarının ardından jüri önünde 4 kazanan belirleniyor. Bu kazananlar uluslararası diğer sosyal girişimcilerle bir araya geliyor. Güçlü İyilik Platform, kazanan 4 girişimden biri." diye konuştu.