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Üniversite kampüsündeki sincaplara özel yuva

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Üniversite kampüsündeki sincaplara özel yuva

ANKARA Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi'nde farklı bölgelere sayıları her geçen gün artan sincaplar için veteriner hekimlerin önerisiyle özel yuvalar yerleştirildi.

ANKARA Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi'nde farklı bölgelere sayıları her geçen gün artan sincaplar için veteriner hekimlerin önerisiyle özel yuvalar yerleştirildi.

Ankara Üniversitesi, yerleşkede sayıları her geçen gün artan ve özellikle son dönemde yerleşkedeki diğer yırtıcı hayvanların hedefi haline gelen sincaplar için harekete geçti. Üniversite marangozları, sincapların daha huzurlu bir yaşam sürmeleri için özel tasarım barınaklar hazırladı. Veteriner hekimlerin önerileri de dikkate alınarak üretilen sincap yuvaları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yerleşkenin çeşitli bölgelerindeki ağaçlara asıldı. Yuvalardan biri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan tarafından yerine yerleştirildi.

'DOĞAL YAŞAM SÜRDÜRÜYORLAR'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hayvanların insanların gerçek dostları olduğunu belirterek, "Ankara Üniversitesi yerleşkelerinde çok farklı endemik bitki ve ağaç türü de var. Farklı farklı hayvanlar yerleşkelerimizde son derece doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu kadar önemli yaşam alanları olan bir üniversitede rektörlük yapmak omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu da elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

'DAHA HUZURLU YAŞAMALARINA KATKI SAĞLAYACAK'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de, Beşevler Yerleşkesinde ciddi bir sincap popülasyonu bulunduğuna dikkat çekerek, "Yerleşkemizde yaşayan sincaplar, kediler ve saksağanlar tarafından çok rahatsız ediliyor. Zaman zaman çok ağır kazalar atlatıyorlar. Ağaçtan düşen sincaplar hastanemize travma ile getiriliyor. Bunun çözümü için konuyu masaya yatırdığımızda sincapların daha çok yuvalarında saldırıya uğradıklarını tespit ettik. Biraz daha yuvayı derinleştirdik. Hem yavrulayabilecekleri hem de kendilerini koruyabilecekleri bir yuva yaptık. Bu yuvalar sincapların biraz daha huzurlu ve refah içerisinde yaşamalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.


Üniversite kampüsündeki sincaplara özel yuva

Üniversite kampüsündeki sincaplara özel yuva

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