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Üniversite Kadın Voleybol Takımı Seçmeleri

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Üniversite Kadın Voleybol Takımı Seçmeleri

Tarih: 08. 11. 2021 Pazartesi günüSaat: 13: 30Yer: Aydos Spor MerkeziAdres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi) / Pendik / İstanbul)QR Kod salonun konumu içindir.

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 08. 11. 2021 Pazartesi günü

Saat: 13: 30

Yer: Aydos Spor Merkezi

Adres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi)/ Pendik/ İstanbul)

QR Kod salonun konumu içindir.

Takım Sorumlusu: Halil KORKMAZ/ Tel: 05556140691

Takım Sorumlusu: Çağatay Selçuk KARAKAŞ/ Tel: 05079174657

Antrenör: Kemal Seyhan KARAKAŞ/ Tel: 05352473468

Not: Takım seçmelerine gelecek öğrencilerin spor eşyaları ve dışarıda giymedikleri salonda giymeye uygun temiz spor ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

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