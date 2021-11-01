Üniversite Kadın Voleybol Takımı Seçmeleri
Tarih: 08. 11. 2021 Pazartesi günüSaat: 13: 30Yer: Aydos Spor MerkeziAdres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi) / Pendik / İstanbul)QR Kod salonun konumu içindir.
PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 08. 11. 2021 Pazartesi günü
Saat: 13: 30
Yer: Aydos Spor Merkezi
Adres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi)/ Pendik/ İstanbul)
QR Kod salonun konumu içindir.
Takım Sorumlusu: Halil KORKMAZ/ Tel: 05556140691
Takım Sorumlusu: Çağatay Selçuk KARAKAŞ/ Tel: 05079174657
Antrenör: Kemal Seyhan KARAKAŞ/ Tel: 05352473468
Not: Takım seçmelerine gelecek öğrencilerin spor eşyaları ve dışarıda giymedikleri salonda giymeye uygun temiz spor ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.
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