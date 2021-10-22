Üniversite Kadın ve Erkek Basketbol Takımı Seçmeleri - Haberler
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Üniversite Kadın ve Erkek Basketbol Takımı Seçmeleri

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Üniversite Kadın ve Erkek Basketbol Takımı Seçmeleri

Tarih: 26. 10. 2021 Salı günüSaat: 11: 00Yer: Aydos Spor MerkeziAdres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah.

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 26. 10. 2021 Salı günü

Saat: 11: 00

Yer: Aydos Spor Merkezi

Adres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi)/ Pendik/ İstanbul)

Takım Sorumlusu: Tuncay Bostancı

İletişim: Utku Tuna 0531 245 14 25

Not: Takım seçmelerine gelecek öğrencilerin spor eşyaları ve dışarıda giymedikleri salonda giymeye uygun temiz spor ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

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