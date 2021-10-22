Üniversite Kadın ve Erkek Basketbol Takımı Seçmeleri
Tarih: 26. 10. 2021 Salı günüSaat: 11: 00Yer: Aydos Spor MerkeziAdres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah.
PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Tarih: 26. 10. 2021 Salı günü
Saat: 11: 00
Yer: Aydos Spor Merkezi
Adres: Pendik Belediyesi Aydos Spor Merkezi (Çamlık Mah. Piri Reis Caddesi No: 2 (Semerkant bulvarı kesişimi)/ Pendik/ İstanbul)
Takım Sorumlusu: Tuncay Bostancı
İletişim: Utku Tuna 0531 245 14 25
Not: Takım seçmelerine gelecek öğrencilerin spor eşyaları ve dışarıda giymedikleri salonda giymeye uygun temiz spor ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.
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