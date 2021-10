ÜNİAK Mardin Artuklu Üniversitesinde stant açtı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Gençlik kollarına bağlı üniversite birimi (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde stant açtı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ÜNİAK'ın Artuklu Üniversitesi'nde açtığı "kampüse hoş geldin" standını ziyaret etti, gençlerle görüştü.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle görüşen Kılıç, şunları kaydetti:

"Mardin'e gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Artuklu Üniversitesinde alacakları eğitimle kadim kenti gezip tanımalarını ve ailelerine, dostlarına anlatmalarını isteriz. AK Parti olarak gençlerimizin her alanda aktif olmaları için canla başla çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de genç kardeşlerimizin sıkıntı yaşamamaları için AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde kurulan ÜNİAK ile Artuklu Üniversitesinde eğitim görecek olan öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak adına yardımcı oluyoruz."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da amaçlarının gençlere destek sunmak olduğunu belirterek, "Gerçekleştireceğimiz söyleşiler, münazaralar, kitap okuma, doğa yürüyüşleri ve tüm ilçelerimize yapacağımız gezi etkinlikleri ile kendilerini ağırlamak istiyoruz." dedi.