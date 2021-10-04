ÜNİAK Mardin Artuklu Üniversitesinde stant açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜNİAK Mardin Artuklu Üniversitesinde stant açtı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
ÜNİAK Mardin Artuklu Üniversitesinde stant açtı

AK Parti Mardin Gençlik kollarına bağlı üniversite birimi (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde stant açtı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Gençlik kollarına bağlı üniversite birimi (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde stant açtı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ÜNİAK'ın Artuklu Üniversitesi'nde açtığı "kampüse hoş geldin" standını ziyaret etti, gençlerle görüştü.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle görüşen Kılıç, şunları kaydetti:

"Mardin'e gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz. Artuklu Üniversitesinde alacakları eğitimle kadim kenti gezip tanımalarını ve ailelerine, dostlarına anlatmalarını isteriz. AK Parti olarak gençlerimizin her alanda aktif olmaları için canla başla çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de genç kardeşlerimizin sıkıntı yaşamamaları için AK Parti Gençlik Kolları bünyesinde kurulan ÜNİAK ile Artuklu Üniversitesinde eğitim görecek olan öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlamak adına yardımcı oluyoruz."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da amaçlarının gençlere destek sunmak olduğunu belirterek, "Gerçekleştireceğimiz söyleşiler, münazaralar, kitap okuma, doğa yürüyüşleri ve tüm ilçelerimize yapacağımız gezi etkinlikleri ile kendilerini ağırlamak istiyoruz." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Mehmet Topal Stefan Kuntz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÜNİAK Mardin Artuklu Üniversitesinde stant açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:54:21. #1.17#