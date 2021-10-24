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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Bulunan İlçemizde UNESCO Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Bulunan İlçemizde UNESCO Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığından Dr. Şule Kılıç Yıldız, bilgilendirmede bulundu.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığından Dr. Şule Kılıç Yıldız, bilgilendirmede bulundu.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, ilçemizin Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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