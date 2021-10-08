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UMUTLARINI ÇİLEĞE BAĞLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Anamur ilçesinde toprağa ekilen çilek fideleri, üreticinin umudu oldu.

MERSİN'in Anamur ilçesinde toprağa ekilen çilek fideleri, üreticinin umudu oldu.

Geçtiğimiz yıl üreticisinin yüzünü güldüren çileğin ekimine başlandı. Anamur'un Akarca mahallesinde çilek tarlasında fideleri toprağa eken 68 yaşındaki İmdat Şeref, Fidanlarımızı ektik. Bir hasar olmazsa, para bekliyoruz, kazanç bekliyoruz. Son olarak yağışlar başlamadan kısa zamanda çilek tarlasının üzerini kapatacağız. Herkesin emeğinin boşa gitmesin, biz de emeğimizin karşılığını almak için dua ediyoruz dedi.

Gelini 47 yaşındaki Ümmü Şeref ise, bu yıl çilek hasadından alacağı parayla oğlunun düğününü yapmayı planladığını ifade ederek, Bu senede çileklerimizi ektik hayırlısıyla. İnşallah çileklerimiz para ederde bol ürünlerle satarız. Kazancımız iyi olur inşallah diye konuştu.

Bu arada, uzmanlar Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 20 bin dönümden alınan 100 bin ton ürün 600-800 bin lira gelir getirdiğini bildirdi.

UMUTLARINI ÇİLEĞE BAĞLADILAR

UMUTLARINI ÇİLEĞE BAĞLADILAR

UMUTLARINI ÇİLEĞE BAĞLADILAR

UMUTLARINI ÇİLEĞE BAĞLADILAR
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