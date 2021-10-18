Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi'nden Mevlit Kandili dolayısıyla gıda yardımı

DİYARBAKIR (AA) - Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Umut Kervanı Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Şahin Elelçi ve vakıf üyeleri tarafından içinde gıda, ekmek ve et bulunan koliler, merkez ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Elelçi, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri yardımı bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

Hayırseverlerin destekleriyle yüzlerce muhtaç aileye yardım yaptıklarını anlatan Elelçi, şöyle dedi:

"Umut Kervan olarak Mevlit Kandili münasebetiyle bu mübarek ve şerefli günde yüzlerce mağdur aileye bağışçılar ve hayırseverlerin bize vermiş oldukları gıda, ekmek ve eti ulaştırdık. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümünü nedeniyle muhtaç olan ailelerimizin dualarını almak amacıyla bu çalışmamızı gerçekleştirdik. İslam aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyorum. İnsanlığa ve dünyamıza hayır, bereket ve afiyet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."