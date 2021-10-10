Umre görevini yerine getirmek isteyenlere aşı şartı getirildi

Koronavirüs pandemisi kontrolünün iyice zorlaştığı

şu günlerde aşı en etkili çare olarak görülüyor.

Bu konuda devletler de çeşitli mecburiyetler getirmeye başladı. Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getirmek ya da Kabe'de ibadet etmek isteyenler için iki doz Covid-19 aşısı yapılmış olma

zorunluluğu getirdi.

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Yetkililer yaprtıkları açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

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Suudi Arabistan ağustos ayında Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.