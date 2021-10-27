Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı
Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ProgramıT. C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIÜmraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Kutlama Programı akışı aşağıda belirtilmiştir.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ProgramıT. C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIÜmraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Kutlama Programı akışı aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27. 10. 2021TARİH : 28 Ekim 2021 PerşembeSAAT : 13. 00YER : Ümraniye Kaymakamlık Bahçesi Atatürk AnıtıTARİH : 29 Ekim 2021 CumaSAAT : 09. 15-09. 30
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