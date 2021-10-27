Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı

Habermetre - Haberler | Toplum
Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı

Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ProgramıT. C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIÜmraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Kutlama Programı akışı aşağıda belirtilmiştir.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Ümraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ProgramıT. C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIÜmraniye Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Kutlama Programı akışı aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 27. 10. 2021TARİH : 28 Ekim 2021 PerşembeSAAT : 13. 00YER : Ümraniye Kaymakamlık Bahçesi Atatürk AnıtıTARİH : 29 Ekim 2021 CumaSAAT : 09. 15-09. 30

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title