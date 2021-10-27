Ümraniye'deki tüneli eğlence için trafiğe kapatanlara para cezası

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Alemdağ Caddesi'ndeki tüneli trafik akışına kapatarak müzik eşliğinde eğlendikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişiye toplam 3 bin 24 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Alemdağ Caddesi'ndeki tünel içerisindeki görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen sürücüler E.Y., S.Ö. ve Y.M. yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 1008'er lira olmak üzere toplam 3 bin 24 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 3 sürücü Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, deniz, hava veya demir yolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır." hükmünü içeren 179/2. maddesi uyarınca adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de Alemdağ Caddesi'ndeki tüneli araçlarıyla trafik akışına kapatan bir grup, müzik eşliğinde eğlenmiş, bu görüntüleri de sosyal medyada yayınlamıştı.