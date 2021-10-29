Ümraniye'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Mustafa Ayar (20) arkasında oturan kardeşi ile motosikletle Esenevler Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde ilerlerken 34 LAU 875 plakalı minibüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mustafa Ayar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kardeşi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücü Mustafa Ayar'ın lise öğrencisi kardeşini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine götürdüğü öğrenildi.

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