Ümraniye'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Ümraniye'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile yolunda seyir halindeki Murat Beter'in kullandığı 34 KF 3116 plakalı otomobil, Dudullu sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savuruldu.

Araç savrulmanın etkisiyle aynı istikamette seyreden 34 EAL 813 plakalı otomobil ile 34 EEA 336 plakalı araca çarptı.

Kazada sürücü Murat Beter ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

 Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti

Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title