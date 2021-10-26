ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI: 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI (2)

ÜMRANİYE'de hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya'nın(40) İett otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Ö. (28) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Şüpheli Rıza Ö.'nün emniyet ifadesinde "Yalnızca benim arabama çarpmış olmakla kalsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm" dediği öğrenildi.

'BEN KAPIYI AÇAR AÇMAZ HIZLI BİR ŞEYİN BİR ANDA KAPIMA ÇARPTIĞINI ANLADIM'

OTOBÜS ŞOFÖRÜ EMNİYET İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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