Ümraniye'deki kazada ölen kadının yakınları; Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız

Vedat BAYRAKTAR/ ÜMRANİYE'de sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya (40), İett otobüsünün altında kalarak, yaşamını yitirdi. İlknur Akkaya'nın yakınları, "Durmaması gereken yerde duruyordu. Bunun takipçisi olacağız. Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağız." dedi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü R.Ö. caddede durdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede, elektrikli scooterı kullanan 40 yaşındaki İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı 34 GA 2772 plakalı İETT otobüsün altında kalarak ezildi. Ağır yaralananın kadını ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlknur Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BU BİR CİNAYET"