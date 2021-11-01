Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı düğün konvoyuna ceza yağdı

ÜMRANİYE'de Tantavi Tüneli'ni kapatan ve yolda makas atarak sosyal medyada paylaşan düğün konvoyundaki 9 adet sürücüye toplam 6 bin 897 lira ceza kesildi.

Tantavi Tüneli'ni geçtiğimiz cumartesi günü lüks araçlı düğün konvoyu trafiğe kapattı. Daha sonrasında makas atarak ilerleyen ve bunu da sosyal medyadan paylaşan düğün konvoyu polisin takibine takıldı.