ÜMRANİYE'DE TRAFİK IŞIKLARINDA KAVGA - Haberler
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ÜMRANİYE'DE TRAFİK IŞIKLARINDA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı.

ÜMRANİYE'de İett otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında Kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çakmak Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile trafikte tartıştı. Sürücü trafik ışıklarında İETT otobüsünü tekmeledi. Bunun ardından sürücü ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale ederek, ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÜMRANİYE'DE TRAFİK IŞIKLARINDA KAVGA

ÜMRANİYE'DE TRAFİK IŞIKLARINDA KAVGA

ÜMRANİYE'DE TRAFİK IŞIKLARINDA KAVGA
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