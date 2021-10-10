ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEDİLER

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Haber Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Ümraniye'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, otomobilden inen bir grup Kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeledi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması çıktı. Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.