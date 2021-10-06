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Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı Ümraniye Şile Otoyolunda seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu köprüye çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

İSTANBUL - Ümraniye Şile Otoyolunda seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi otoyola düştü.

Ümraniye'de Şile Otoyolu Üsküdar istikametine doğru saat 16.00 sularında, Mustafa Sapan yönetiminde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun damperi açıldı.

67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu, damper köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası ayrılarak otoyola düştü. Kaza sonrası ekipler tarafından vinç ile damper otoyoldan kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, kamyonun kasasının yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Öte yandan, polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı

Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı
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Haber: Ümraniye'de seyir halindeki kamyonun açılan damperi köprüye çarptı - Haberler
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