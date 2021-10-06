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ÜMRANİYE'DE KAĞIT TOPLAYICILARINA DENETİMDE 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜMRANİYE'DE KAĞIT TOPLAYICILARINA DENETİMDE 3 TUTUKLAMA

ÜMRANİYE'de 4 Ekim'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetimleri engelleyerek polise taş atan ve yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, "Birden fazla kişi ile birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "Yakarak kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de 4 Ekim'de kağıt toplayıcılarına yönelik denetimleri engelleyerek polise taş atan ve yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, "Birden fazla kişi ile birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "Yakarak kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandı.

Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde Kadosan Sanayi Sitesi'nde atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerleri 4 Ekim'de İstanbul Valiliği, Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı iş yerlerine denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda toplam 77 iş yeri denetlendi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlendi. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kağıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren 3 şüpheli de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler A.K., K.A. ve M.A'nın "Birden fazla kişi ile birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "Yakarak kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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