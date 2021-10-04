Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada - Haberler
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Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada Ümraniye'de iş yerinde patlama: Vatandaşlar panikle böyle kaçtı Ümraniye'de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında kimyasal malzemeler ve piknik tüpü patladı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama: Vatandaşlar panikle böyle kaçtı

İSTANBUL - Ümraniye'de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında kimyasal malzemeler ve Piknik tüpü patladı. Dehşete düşüren patlama anı kameraya yansırken, olayda 1 kişi yaralandı.

Yangın, Ümraniye'de Parseller Mahallesi Firüz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinin üst katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı marangoz malzemeleri, üst katı kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinin 2'inci katında yangın çıktı. Alevler yükselerek binanın üst katını tamamen sardı. Üst katta bulunan kimyasal maddeler ve piknik tüpü patlamalara neden oldu. Patlama sonucu binanın duvarları yıkılırken, binadan dökülen molozlar nedeniyle bir araç zarar gördü. Patlama anı cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansırken, vatandaşlar panikle kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada

Ümraniye'de iş yerinde patlama...O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - Son Dakika Haberleri
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