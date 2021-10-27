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Ümraniye'de iş yeri yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Ümraniye'de iş yeri yangını

Saat 07: 13 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Dudullu ve Ümraniye İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 07: 13 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Dudullu ve Ümraniye İtfaiye ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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