Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu

Ümraniye'de bir iş yerinde yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı iş yeri alev alev yanarken, mahalleli büyük panik yaşadı. İş yerinin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nin bir iş yerinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri alevlere teslim oldu, Büyük panik şayana mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler ve mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Alevlerin yükseldiği iş yerinde yangın, itfaiyenin çabasıyla söndürülürken polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin alev alev yandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu

Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Gazeteler
Magazin Hava Durumu
Spor Aykut Kocaman Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mahmut Özer Tahir Büyükakın Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ümraniye'de iş yeri alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:03:33. #1.13#