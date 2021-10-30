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Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

İsa ALMAÇAYIR / ÜMRANİYE Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerleri parçaladıktan sonra takla attı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE Şile yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerleri parçaladıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Şile yolu Şile istikametinde meydana geldi. Murat Beter kullandığı 34 KF 3116 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri parçalayan araç takla attı. Araç, yeşillik alanda durdu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada parçalanarak yola savrulan bariyerler nedeniyle 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Şile istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Görgü yanığı Derviş Çevik, "Arkadaşlar uyudu galiba, önümde seyrediyordu. Direkt bariyerlere girip takla attı. 4 kişi yaralandı. Bariyerden kopan parçalar da 2 araca zarar verdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı "Uyumuş. Bariyerlere girdi. Yaralıların durumları iyi. Diğer araçlarda bariyerlerden zarar gördü" dedi.


Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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