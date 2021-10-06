Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı - Haberler
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Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Ümraniye'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper köprüye çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper köprüye çarptı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Üsküdar istikametine seyir halinde olan Mustafa Sapan idaresindeki 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonu, damperi açık kalınca güzergahtaki köprüye çarptı.

Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü köprüyü geçtikten bir süre sonra durabildi.

Yolun bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, damperin vinçle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ümraniye'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı - Haberler
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