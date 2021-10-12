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ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

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ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDIHaber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAÜmraniye'de kuyumcuya gelen iki kişiden biri çalışanı oyalarken, diğeri 4 bin lira değerindeki bileziklerden birini çaldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

Haber -Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Ümraniye'de kuyumcuya gelen iki kişiden biri çalışanı oyalarken, diğeri 4 bin lira değerindeki bileziklerden birini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün 18.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Kuyumcuya gelen iki kişi, önce dükkandaki ürünleri inceledi. Şüphelilerden biri vitrindeki ürünleri sorarak kuyumcuyu oyaladı. Diğer şüpheli ise tezgahın üzerinde bulunan yaklaşık 4 bin lira değerindeki bileziği aldı. Kuyumcuda kısa bir süre oyalanan şüpheliler, daha sonra buradan ayrıldı. Bileziğin yerinde olmadığını anlayan kuyumcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"MÜŞTERİNİN ARKASINDAN SİNSİCE YAKLAŞIYOR. VE ANİDEN BİLEZİĞİ ÇEKİP ALIYOR"

Kuyumcuda çalışan Mehmet Seferoğlu, "Dün bir şahıs müşteri kılığında içeri girdi. Önce bize yüzük modeli seçmek istediğini söyledi. Biz de model gösterdik. O arada diğer arkadaşı önümdeki tabladan yaklaşık 4- 4 bin 500 lira civarındaki bileziği çaldı. Pazartesi günü geldik sayımı yaptık sayımı yaptıktan sonra çalındığını fark ettik. Bu tabla diğer müşterilerin önündeydi zaten. Müşterinin arkasından sinsice yaklaşıyor. Aniden bileziği çekip alıyor. Ne arkadaşımız fark ediyor ne de ben fark ediyorum. O sırada da aslında bileziği de elinde tutuyor. Müşteriymiş gibi bir hava vermeye çalışıyor. O arada da dışarı çıktılar. Bir daha geri dönmediler." dedi.

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI

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Haber: ÜMRANİYE'DE BİRİ OYALADI DİĞERİ BİLEZİĞİ ÇALDI - Haberler
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