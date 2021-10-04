Ümraniye'de atık toplama alanının kapatılması kararına tepki gösteren gruba polis müdahalesi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de atık toplama alanının kapatılacağını iddia ederek polise mukavemette bulunan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi'nde bulunan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Kadosan Oto Sanayi Sitesinin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına polis eşliğinde gelen zabıta ekiplerine buradaki çalışanlar tepki gösterdi.

Valilik kararıyla atık toplama alanının kapatılacağını söyleyerek zabıta ve polis ekiplerine direnen gruptakilerin bazıları, alandaki atıkları ateşe verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken polis ekipleri gruptakilere biber gazı ile müdahale etti.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine taş atan protestocu gruptan bazıları gözaltına alındı.

Belediye ekiplerine ait araçların da zarar gördüğü olay yerinde gerginlik devam ediyor.