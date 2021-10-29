Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki üç katlı Ulusoy Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, apartman içerisinden ve dışarıdan müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.