Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki üç katlı Ulusoy Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, apartman içerisinden ve dışarıdan müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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