Umman ve BAE'deki tropik kasırganın gücü zayıfladı - Haberler
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Umman ve BAE'deki tropik kasırganın gücü zayıfladı

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Umman ve BAE'deki tropik kasırganın gücü zayıfladı

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Şahin" isimli tropik kasırganın gücünün zayıfladığını duyurdu.

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Şahin" isimli tropik kasırganın gücünün zayıfladığını duyurdu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Sivil Havacılık Kurumu Meteoroloji Dairesi Başkanı Abdullah el-Haduri, kasırganın gücünün zayıfladığını ve doğrudan etkilerinin sona erdiğini belirtti.

Sahar Limanı'nda deniz operasyonlarının yeniden başladığını, Sultan Kabus ve Suveyk limanlarının da gemileri karşılamaya hazır olduğunu aktaran Haduri, belediyelerin de kasırgadan zarar gören yolları açmaya başladığını kaydetti.

Umman Çalışma Bakanlığı, kamu ve özel sektör çalışanlarının, koşullar düzelene kadar çalışmaktan muaf tutulması ya da uzaktan çalışmalarına izin verilmesi; iş yerlerine ulaşamayanlardan da hesap sorulmaması çağrısında bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da hasarın değerlendirilmesi, altyapının en kısa zamanda onarımı, destek ve yardım sağlanması için bir bakanlar komitesi oluşturulması talimatı verdi.

Öte yandan, BAE resmi ajansında yer alan habere göre, Afetler Krizler ve Olağanüstü Durumları İdare Komitesi, kasırganın gücünün zayıfladığı ve etkilerinin sona erdiğini duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, toplumun güvenlik ve selametini güvence altına almak için kasırganın bıraktığı etkileri iyileştirmek üzere ekiplerin hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

BAE daha önce de kasırgaya karşı tedbirler aldığını duyurmuştu.

Hamas'tan Umman'a, tropik kasırgada ölenler için taziye mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Umman Körfezi'nde etkili olan tropik kasırga nedeniyle hayatını kaybedenler için Umman'a başsağlığı diledi.

Heniyye, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Şahin Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı göndererek, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi.

Umman'da kasırga nedeniyle biri çocuk, 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Umman ve BAE'deki tropik kasırganın gücü zayıfladı - Haberler
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