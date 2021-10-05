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Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 13'e yükseldi

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Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haberi: Umman ve İran'ın da bazı bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Umman ve İran'ın da bazı bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Körfez ülkesi Umman'ın çeşitli bölgelerinde 3 Ekim'den bu yana etkisini sürdüren Şahin Kasırgası'nda can kaybı sayısı artıyor. Geçtiğimiz pazar günü şiddetli yağış ve rüzgarlarla Umman'da karaya çıkan Şahin Kasırgası beraberinde seli getirmiş, sel ve heyelan felaketinde dün 7, pazar günü ise 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Şahin Kasırgası, dün gece saatleri itibariyle İran'ın bazı bölgelerinde de etkisini gösterirken, İran medyası Pakistan sınırına yakın Sistan-Belucistan eyaletinde kayıp 5 balıkçıdan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığını, diğer 3'ünün ise halen kayıp olduğunu aktardı. Böylece Umman ve İran'da Şahin Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu. İran'da kasırganın etkili olduğu bölgelerde birkaç tesis ve yol da dahil olmak üzere altyapıda büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, krizi fırsata çevirenler de oldu. İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan eyaletinde 2 kişi lastik simitle göle dönen sokaklarda yüzdü. Pazar günü hızı saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Umman'ı vuran kasırganın etkisini azalttığı belirtildi.

-İHA-

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