Umman Dışişleri Bakanı ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Yemen'deki durumu görüştü - Haberler
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Umman Dışişleri Bakanı ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Yemen'deki durumu görüştü

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Umman Dışişleri Bakanı ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Yemen'deki durumu görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Busaidi ve Lenderking'in başkent Muskat'ta Yemen'deki son gelişmeler ile savaşın sona erdirilmesi için sarf edilen çabaları değerlendirdiği belirtildi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, 8 Ekim'de, Yemen'deki krizin çözümüne yönelik görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı kapsayan bölge turuna çıkmıştı.

Umman uzun zamandır, Yemen krizini çözmek ve barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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