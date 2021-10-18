Umman'da Mevlit Kandili dolayısıyla 328 mahkum affedildi - Haberler
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Umman'da Mevlit Kandili dolayısıyla 328 mahkum affedildi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Umman'da Mevlit Kandili dolayısıyla 328 mahkum affedildi

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Mevlit Kandili vesilesiyle 328 mahkum için af kararı çıkardı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Mevlit Kandili vesilesiyle 328 mahkum için af kararı çıkardı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haber de, Sultan Bin Tarık'ın af kararnamesi yayımlandı.

Kararın 107'si yabancı uyruklu olmak üzere 328 mahkumu kapsadığı ve Mevlit Kandili dolayısıyla alındığı ifade edildi.

Haber de, affedilen mahkumların suçları ve yabancı kişilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
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